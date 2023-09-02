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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جومانا ماهر: مصر قادرة على صناعة الترفيه بجدارة بحفلات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ مطربي الوطن العربي تألقوا على مسرح مهرجان العلمين مثل إليسا ونانسي عجرم وراغب علامة ورامي عياش، وكذلك المطربين المصريين مثل مدحت صالح ومحمد منير وحميد الشاعري وتامر حسني، لافتةً إلى أن المهرجان نجح في توصيل الرسالة، لأن مصر قادرة على صناعة الترفيه بجدارة، وانها قادرة على تصدير الفن لكل الدول العربية.

مطربي اللون الشعبي 

وأضافت جومانا ماهر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى ، أن مطربي اللون الشعبي خلقوا حالة كبيرة من التفاعل مثل عمر كمال ومحمود الليثي ومُسلم.

وأوضحت : «بالنسبة للفعاليات الرياضية، فقد جرى تنظيم بطولة تحدي الجيل الذهبي وشارك فيه عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني السابقين الذين توجوا بـ3 بطولات متتالية من كأس الأمم الأفريقية مثل أحمد حسن وعماد متعب، كما شارك محمد فضل ووائل رياض». 
وأضافت،  أن مهرجان العلمين استضاف بطولة التيك بول، والبطولة العربية للجودو وعروض طائرات rc وتحدي جيت سكي وغيرها من الفعاليات والعروض الترفيهية التي شاركت فيها اتحادات دولية لرياضات مختلفة من كل دول العالم. 

مهرجان العلمين إليسا راغب علامة رامي عياش مدحت صالح محمد منير حميد الشاعرى محمود الليثي م سلم مطربي اللون الشعبي صناعة الترفيه

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