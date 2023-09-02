محمود القط: مدينة العلمين حققت الغرض السياحي منها بشكل مبهر وواضح

قال محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر تتميز بأنها تمتلك العديد من الأنماط السياحية، وكنا نفتقد إلى سياحة المهرجانات.



وأضاف محمود القط، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي أم سي، أن مصر حققت عدة أهداف، من خلال مهرجان العلمين، فهو أصبح جاذب لكل الدول العالمية والمستثمرين، مشددا على أن مصر أعلنت عن موقع جغرافي جديد نحج في جذب السائحين والاستثمار، من خلال مدينة العلمين.

وأكمل: مدينة العلمين أصبحت متواجدة في كافة المؤتمرات السياحية والعالمية بقوة، مشددا على أنها مدينة ذكية وصديقة للبيئة.



واسترسل: العلمين تحقق الغرض السياحي بشكل واضح، وساهمت في ربط خطوط الساحل الشمالي ببعضها البعض.