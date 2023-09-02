شكلهم يفرح .. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم

ضرب طلاب كلية الزراعة جامعة الأزهر، المثل في إخراج حفلات التخرج بصورة لائقة ومناسبة تليق باسم الأزهر الشريف.

واحتفل طلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر، بتخرجهم العام الحالي، بشكل يليق باسم الأزهر الشريف، بدون رقص كما هو منتشر حاليا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأنشد طلاب كلية الزراعة في حفل تخرجهم أغنية خاصة بهم ومن كلماتها

(هذه ليست إشاعة.. قد نجحنا ببراعة ..لا نغني اليوم فخرا.. نحن أبناء الزراعة).

حفل تخرج زراعة الأزهر

وألف كلمات هذه الأغنية، الشاعر: الطيب أبو خليفة، وأحمد عبد المنعم، وأداها غنائيا، المنشد محمد مغاوري.

وحضر حفل التخرج، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي أشاد بخريجي الكلية الذين حصدوا ثمرة دراسة 4 سنوات في الكلية.

حفل تخرج زراعة الأزهر

ووجه التحية لأسر الخريجين الذين حضروا الحفل وسعدوا بتخرج أبنائهم، وفرحوا برؤيتهم وهم يحملون شهادات التخرج.