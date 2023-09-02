عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شكلهم يفرح .. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم

حفل تخرج زراعة الأزهر
حفل تخرج زراعة الأزهر

ضرب طلاب كلية الزراعة جامعة الأزهر، المثل في إخراج حفلات التخرج بصورة لائقة ومناسبة تليق باسم الأزهر الشريف.

موعد تنسيق الأزهر 2023 وتوقعات القبول.. خلال ساعات

حفل تخرج على الطريقة النوبية| كيف خطفت "شادن" بنت الجنوب قلوب رواد السوشيال ميديا؟... شاهد

واحتفل طلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر، بتخرجهم العام الحالي، بشكل يليق باسم الأزهر الشريف، بدون رقص كما هو منتشر حاليا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأنشد طلاب كلية الزراعة في حفل تخرجهم أغنية خاصة بهم ومن كلماتها 
(هذه ليست إشاعة.. قد نجحنا ببراعة ..لا نغني اليوم فخرا.. نحن أبناء الزراعة).

حفل تخرج زراعة الأزهر

وألف كلمات هذه الأغنية، الشاعر: الطيب أبو خليفة، وأحمد عبد المنعم، وأداها غنائيا، المنشد محمد مغاوري.

وحضر حفل التخرج، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي أشاد بخريجي الكلية الذين حصدوا ثمرة دراسة 4 سنوات في الكلية.

حفل تخرج زراعة الأزهر

ووجه التحية لأسر الخريجين الذين حضروا الحفل وسعدوا بتخرج أبنائهم، وفرحوا برؤيتهم وهم يحملون شهادات التخرج.

الزراعة الأزهر جامعة الأزهر كلية حفلات رقص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

خلال اجتماعه مع الخطيب.. طلب مفاجئ من كولر بشأن مهاجم الأهلي الجديد

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

ترشيحاتنا

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في الجيزة

برنامج تأهيلي خاص لـ عبد الشافي وعبدالله جمعة فى الزمالك

محمود الشريف.. قصة حب مع أم كلثوم بسبب عشاء وطلاق بأمر ملكي

شكلهم يفرح .. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفاكهة بدون غسلها؟

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ