تخرج على الطريقة النوبية| كيف خطفت شادن بنت الجنوب قلوب رواد السوشيال ميديا... شاهد

بملامح نوبية رقيقة وابتسامة تعلو وجهها الحسن، وقفت الطالبة "شادن مصطفي صابر"، فوق مسرح استلام شهادة التخرج من جامعتها الخاصة، لتقوم برقص نوبي خطف أنظار الحضور، وتتصدر "شادن" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخطفت الطالبة "شادن مصطفي صابر" الأنظار بخفة دمها وملامحها النوبية الرقيقة، وهي ترقص بخفة علي نغمات نوبية بمناسبة احتفالها بتخرجها، من قسم الفلسفة كلية الآدب بجامعة القاهرة.

شادن الطالب النوبية

حفل تخرج علي الأغاني النوبية

وقالت الطالبة النوبية "شادن": "أن في حفلة التخرج كان لكل طالب يختار طريقة مبتكرة لاستلام شهادة التخرج الخاصة به، واخترت أغنية نوبية ولكن مكنتش أعرف أن الموضوع هيبقي تريند بالشكل الفظيع دا، الموضوع مجرد صدفة".

وعقبت: "حبيت تخرجي يبقي بشكل مميز ومختلف، وحبيت انشر الثقافة النوبية والأغاني، وأثناء رقصي علي المسرح تفاعل معايا عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ودا شجعني اكتر".

شادن الطالب النوبية

تريند غير متوقع

وأشارت شادن أنها كانت لا تتوقع انتشار الفيديو الخاص بها، ونشره بهذا الشكل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاجأت بسبب كثرة التعليقات وردود الأفعال التي تلقتها.

وعن ردود أفعال رواد السوشيال ميديا، قالت الطالبة شادن: "جالي تعليقات كتيرة إيجابية علي السوشيال ميديا بسبب الفيديو، والتعليقات أسعدتني جدًا، ولم أبالي بالتعليقات السلبية".

وأضافت شادن، أنها تعيش في القاهرة منذ وقت طويل، كما أنها من أصل نوبي ودائمًا ما تزور موطنها في الإجازات والمناسبات، وأنها تعتز بعادات وتقاليد أهل النوبة وأنها حريصة بشكل مستمر على نشر ثقافتها.

شادن الطالب النوبية

شكل الدراسة بالجامعات بالعام الدراسي الجديد

علي جانب أخر، كان قد تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول نظام الدراسة بالجامعات بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر ، واحتمالية عودة الأبحاث والدراسة اونلاين.

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أنه ليس هناك أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة أونلاين من البيت ، وعودة نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد ، وذلك بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر.

وأشار إلى أن تأجيل الدراسة ليس أمرا مطروحا كما أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات هو 30 سبتمبر المقبل كما هو معلن وليس هناك أي تغيير به.

توجيهات هامة من وزير التعليم العالي للجامعات بشأن العام الدراسي الجديد





وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أنه قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.