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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1097 حالة إشغال وتحرير 155 محضرًا وتوجيه 156 إنذارًا بالإسكندرية

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية شملت شارع طلبة العلم وميدان التحرير وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير عدد 23 محضر متنوع و 35 إنذار وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 65 حالة إشغال متنوع.

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وشن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت مناطق المطار، محور المحمودية، كليوباترا ، سيدي جابر ، شارع النصر جرين بلازا وشارع العشرين سموحة وطريق الجيش بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن إعدام 10 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير عدد 37 محضر متنوع والتحفظ علي 617 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 29 ألف جنيه

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية شملت منطقة طوسون ، منطقة العصافرة قبلي، منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 27 محضر متنوع و91 إنذار والتحفظ على 276 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله مكبره للتفتيش على المحال والأسواق شملت شوارع ابن سالم ، خفاجه، الاسناوي، النوري بالورديان وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 28 محضر متنوع و14 إنذار.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته للتفتيش علي المحال التجارية شملت شارع عمرو النجومي ، شارع البكباشى العيسوي، شارع مسجد سيدي بشر، شارع خالد بن الوليد، شارع محمد يوسف غالى ، شارع محمود صدقى وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة و8 إنذارات وضبط كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وفرض غرامات فورية تقدر ب 34 ألف جنيه والتحفظ على 125 حالة إشغال متنوع.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت منطقة العامرية البلد وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 30 محضر متنوع و8 إنذارات والتحفظ علي 14 حالة إشغال متنوع.

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