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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة يواصلون هجومهم ضد أبناء القبائل شرق سوريا

صدى البلد

جلب المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة تعزيزات إلى شرق سوريا ومضوا قدما في هجومهم، اليوم السبت، ضد رجال القبائل المحليين، قائلين إن مئات المسلحين الموالين للحكومة انضموا إلى أسوأ المعارك في المنطقة منذ سنوات.

 

أدت الاشتباكات التي اندلعت، يوم الاثنين الماضي  إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة العشرات.

 

هذه الاشتباكات هي الأكثر كثافة في المناطق التي ينتشر فيها مئات من القوات الأمريكية منذ عام 2015 للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش. وكان المتطرفون يسيطرون ذات يوم على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق حتى هزيمتهم في مارس 2019.

 

دعا الجيش الأمريكي، الخميس، إلى إنهاء القتال المستمر منذ أيام، محذرا من أن ذلك قد يساعد في عودة تنظيم داعش.

 

و اشتبكت قوات سوريا الديمقراطية ورجال القبائل المحليين في منطقة تقع بين قرية ذيبان وحقل العمر النفطي، أكبر منشأة نفطية في سوريا وموطن إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الدولة التي مزقتها الحرب، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا. 

 

قال خالد زينو، أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية، لوكالة أسوشيتد برس إن قواته تتقدم للوصول إلى قريتي الشحيل وبصيرة لقطع تدفق الإمدادات من الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث تتمركز القوات الحكومية والميليشيات المدعومة من إيران. 

 

أضاف زينو أن نحو 400 مقاتل مجهزين بالكامل عبروا من الجانب الحكومي. وأضاف أن قوارب صغيرة تستخدم لنقل المسلحين المصابين للعلاج في الضفة الغربية حيث تنتشر القوات الحكومية.

 

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، مساء الجمعة، حظر التجول لمدة 48 ساعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

 

قال المرصد إن ستة أيام من القتال خلفت ما لا يقل عن 54 قتيلاً وعشرات الجرحى.

 

يوجد ما لا يقل عن 900 جندي أمريكي في شرق سوريا، إلى جانب عدد غير معلوم من المقاولين. إنهم يتشاركون مع قوات سوريا الديمقراطية للعمل على منع عودة تنظيم داعش.

الولايات المتحدة المسلحين سوريا رجال القبائل المحليين

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