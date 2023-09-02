عليها أعفان وسوس حي.. ضبط 2 طن و43 ألف قطعة حلويات منتهية الصلاحية بالغربية|صور

تمكنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية، من ضبط كمية من الحلويات منتهية الصلاحية، عبارة عن

2 طن و 400 كيلو و 43 ألف قطعة حلويات منتهية الصلاحية وعليها أعفان خلال حملة مكبرة للضرب بيد من حديد على تجار الحلويات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق والدكتور طارق رحمي

محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و 214 كيلو حلويات مولد عليها أعفان وحشرات حية كالذباب والنمل وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 186 كيلو عين جمل يوجد عليه أعفان وسوس حي وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك 43 ألف قطعة حلويات منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

من جانبه أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المهمة الأساسية للهيئة الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

IMG-20230902-WA0065

IMG-20230902-WA0062

IMG-20230902-WA0063

IMG-20230902-WA0060