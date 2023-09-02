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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم يؤكد الدور الريادي لمصر بقيادة السيسي

أمين جابر الصيرفي
أمين جابر الصيرفي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم، والاشادة به قائلا: إنه دليل على قوة مصر.

ونوه الصيرفي، فى تصريحات صحفية له اليوم، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم. قائلا: انها تأكيد على القوة الناعمة لمصر من ناحية، والفعالية العالمية لمنتدى شباب العالم وتأثيره من ناحية أخرى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد مدى قوة البرامج الشبابية التي وضعتها الدولة المصرية، وريدة مصر تحت قيادة السيسي، في تمكين الشباب في أجهزة الدولة المختلفة والتي كانت تظهر في التواصل مع الشباب عبر المؤتمرات الشبابية، وجاء أبرزها منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وأكمل أن القيادة السياسية كانت سباقة في الاهتمام بالشباب والاستماع لآرائهم حول مختلف القضايا، واشراكهم وتمكينهم وتواجدهم بمختلف المؤسسات والوزارات، تقديرا لدورهم ولذلك جاء التقدير العالمي من جانب الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم ودوره.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت بعد توافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب، وهو ما أثار رددود أفعال قوية داخل وخارج مصر.

قرار الأمم المتحدة منتدى شباب العالم تمكين الشباب السيسي الوزارات

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