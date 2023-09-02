رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك يرفض الإفصاح عن المبالغ المطلوبة من النادي.. فيديو

قال عماد اللبناني، رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، إن النادي يحتاج إلي مبالغ كبيرة جداً حتي يعود كالسابق، ولكنه رفض الإفصاح عن هذه المبالغ، موضحاً "أنا مقدرش أفصح عن المبالغ دي عشان هي مبالغ كبيرة جداً ولكن كل اللي أقدر أقوله اني اطمن الجماهير لأن اللجنة بتشتغل علي مدار الساعة حتي يتم تحقيق المتطلبات المطلوبة".

وأضاف "اللبناني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن فهمي عمر قام بزيارة نادي الزمالك أمس وقام بتفقد النادي وجلس معه يتحدث عن أوضاع النادي في الوقت الحالي ليبحثون عن مخرجات لهذه الأزمة.

وتابع عماد اللبناني، أن هناك مجموعة من رجال الأعمال يقومون بدراسة حل أزمة نادي الزمالك ولكن لم يتم أبلغه بشئ عن هذا في الإطار الرسمي ولكن عندما يتم إبلاغه عن هذا الشئ سيتم الإفصاح عن ذلك فوراً.