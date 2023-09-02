قرار من النائب العام الليبي بشأن لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل

أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، أن النائب العام الليبي قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما.

واندلعت أزمة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، بسبب ما كشفته تل أبيب عن لقاء نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، لبحث ملف التطبيع بين ليبيا وإسرائيل.

وتسبب الأمر في غضب عارم لدى الشعب الليبي الذي خرج للتظاهر في بعض المدن الليبية، واستجابة للضغط الشعبي ضد المنقوش، أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قرارا بإقالتها من منصبها وإحالتها للتحقيق.

وعلى الرغم من الغضب الكبير ومخالفة المنقوش للدستور الليبي الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل، إلا أن "الدبيبة" دافع عنها خلال جلسة مجلس الوزراء الليبي الخميس، مؤكدا أنها كانت "مخلصة للوطن".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية أن لقاء المنقوش وكوهين، تم بتنسيق على أعلى المستويات، وبوساطة إيطالية.