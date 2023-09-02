وفاة بيل ريتشاردسون سفير أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة

توفى بيل ريتشاردسون، السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الطاقة في عهد الرئيس بيل كلينتون، عن عمر ناهز 75 عامًا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، توفي ريتشاردسون، أمس الجمعة، أثناء نومه في منزله الصيفي بولاية ماساتشوستس، شمالي شرق الولايات المتحدة.

وأصدر ميكي بيرجمان، نائب رئيس مركز ريتشاردسون، بيانًا قال فيه: “لقد توفي الحاكم ريتشاردسون بسلام أثناء نومه الليلة الماضية".

وأضاف “لقد عاش حياته بأكملها في خدمة الآخرين، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الحكومة ومسيرته المهنية اللاحقة في المساعدة على تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن أو المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج".

وأشار: "لم يكن هناك شخص لا يتحدث معه الحاكم ريتشاردسون إذا كان يحمل وعدا بإعادة شخص إلى الحرية. لقد فقد العالم نصيرا لأولئك المحتجزين ظلما في الخارج، ولقد فقدت أنا مرشدا وصديقا عزيزا".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان ريتشاردسون حاكمًا لولاية نيومكسيكو ووزير الطاقة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

كما تم ترشيح ريتشاردسون لجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي تقديرا لعمله في مجال إنقاذ وتبادل السجناء الأمريكيين حول العالم، وكان آخرهم لاعبة الدوري الوطني لكرة السلة بريتني غرينر التي احتجزت في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، سافر ريتشاردسون حول العالم للتفاوض وتأمين إطلاق سراح السجناء والرهائن الأمريكيين في بنجلاديش وكوريا الشمالية والسودان وكولومبيا والعراق.