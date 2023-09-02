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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل تحريك حماية المنافسة دعوى جنائية ضد 14 شركة ألومنيوم .. فيديو

حماية المنافسة
حماية المنافسة

كشفت الدكتورة سعاد الديب٫ عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة٫ تحريك جهاز حماية المنافسة دعوى جنائية ضد 14 شركة ألومنيوم خالفت قواعد عدم الاتفاق على تثبيت أو زيادة السعر فيما بينها.

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وقالت “الديب”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “هذه الشركات تتفق فيها بينها على عمل نوع من الاحتكار للسوق وتكون في هذه الحالج المصلحة مشتركة ويكونوا استحوذوا على النصيب الأكبر من السوق وبالتالي يتحكموا فيه وهذه تعتبر مخالفة في قانون المنافسة”.

وأضافت“الاحتكار يعني الاستحواذ على أكثر من 25٪ من حجم السوق”٫ لافته: “الجهاز لا يمكن أن يصدر قرار إلا بعد الدراسة٫ ويتم اتخاذ القرار بالاجماع”.

وأشارت الدكتورة سعاد الديب٫ عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة٫: “الدراسة أثبتت أن هناك نوع من الاستحواذ والاتفاق بين الشركات هذه الشركات فيما بينهم”٫ مضيفه: “السوق يقوم على العرض والطبي وهذه الشركات حولت ذلك إلى احتكار”.
 

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