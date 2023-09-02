بشرى من خالد بيبو بشأن لاعبي الأهلي في معسكر النمسا

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور داخل معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا في النمسا، تسير بشكل طيب للغاية.

وأوضح بيبو، في تصريحات له، أن المعسكر شهد حماسًا كبيرًا من كل اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود حالة شديدة من التركيز ظهرت بوضوح على كافة عناصر الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي أن السمة الواضحة على لاعبي الأهلي خلال المعسكر الحالي، هي روح التحدي والإصرار، ورغبة الجميع في إثبات جدارتهم، من أجل مواصلة مسيرة الألقاب، والاستمرار في التربع على عرش الكرة الإفريقية.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.