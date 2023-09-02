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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تقرر إدخال طائرات روسية الصنع ضمن سلاحها الجوي

صدى البلد

أدخلت إيران مجموعة من طائرات التدريب ياكوفليف ياك-130، روسية الصنع، إلى الخدمة، مع قواتها الجوية، وفقًا لتقارير العديد من وكالات الأنباء الإيرانية، التي نشرت صورًا للمدرب المتقدم الذي يحمل شعار IRIAF، ولقطات لطائرة Yak-130 وهي تسير على المدرج.

وتميل الجمهورية الإيرانية إلى الاعتماد على قاعدتها الصناعية الدفاعية المحلية لتلبية معظم احتياجاتها العسكرية. لكن في بعض المجالات، بما في ذلك الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، لجأت طهران إلى روسيا والصين للحصول على القليل من الدعم.

ولم يقم المسؤولون والقادة الإيرانيون بعد بذكر التفاصيل، مثل موعد وصول الطائرات، أو العدد الإجمالي الذي تتوقع إيران الحصول عليه. 

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن طائرتين تم تسليمهما تخضعان للاختبار في القاعدة الجوية التكتيكية الثامنة خارج أصفهان بوسط إيران.

ياك 130 هي طائرة تدريب واستطلاع ومقاتلة خفيفة ذات مقعدين مصممة لمحاكاة ميزات الطائرات المقاتلة من الجيل 4+ والخامس، سواء الطائرات الروسية أو طائرات حلف شمال الأطلسي، من سوخوي سو 30 وميكويان ميج 29، إلى طائرات إف-15 وإف-16، ورافال ويوروفايتر تايفون، وحتى طائرات سو-57، وإف-22، وإف-35. 

وتتميز الطائرات بمقصورة قيادة رقمية كاملة، ونظام طيران بأربع قنوات، ونظام رؤية مثبت على الخوذة، ونظام ملاحة مزدوج GPS/GLONASS. تتيح الميزات مجتمعة للطيارين التعرف على أنظمة أحدث الطائرات العسكرية.

ويشتمل حامل أسلحة Yak-130 على تسع نقاط صلبة يمكن تزويدها بصواريخ وخزانات وقود خارجية. وتتمتع الطائرة بقدرة حمولة قتالية إجمالية تبلغ حوالي 3000 كجم، ومعدل اعتراض يصل إلى 60 كم. ولا تحتوي الطائرة على مدفع داخلي، ولكن يمكنها حمل مدافع خارجية.

ويصل المدى الأقصى للطائرة إلى 2100 كيلومتر، ومدى قتالي يصل إلى حوالي 555 كيلومترا، وهي مصممة للطيران بسرعات دون سرعة الصوت تقترب من 1 ماخ، مع سقف خدمة يبلغ حوالي 12.5 كيلومتر. 

ويتم تشغيلها بواسطة محركين توربينيين مزدوجين من طراز Ivchenko-Progress Al-222-25 مثبتين تحت جذور الأجنحة الممتدة.

وتتمتع إيران بتاريخ طويل من التعاون مع روسيا في مجال الطيران العسكري، حيث تضم ترسانة القوات الجوية الإيرانية الحالية مقاتلات من طراز ميج 29، وقاذفات قنابل مقاتلة من طراز سوخوي 22، وقاذفات تكتيكية من طراز سوخوي سو 24، ورافعات الرفع الثقيلة الاستراتيجية من طراز إليوشن إيل 76. وتمتلك البلاد أيضًا طائرات إف-14 وإف-4 وإف-5 القديمة، التي خلفها التعاون العسكري الإيراني الأمريكي منذ الأيام التي سبقت الثورة الإيرانية، بالإضافة إلى مقاتلات تشنغدو جيه-7 من الصين، والعديد من الطائرات الخفيفة محلية الصنع. والمقاتلات، بما في ذلك هيسا الصاعقة وهيسا كوثر.

ودخلت الطائرة Yak-130 الخدمة مع القوات الجوية الروسية منذ أوائل عام 2010، وتم تصديرها إلى حوالي ستة دول حول العالم، بما في ذلك بيلاروسيا والجزائر وبنغلاديش وفيتنام ولاوس وميانمار.

 

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