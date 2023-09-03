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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان الإسماعيلية.. فنون العالم الشعبية على أرض مصرية

صدى البلد

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، ديفيليه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، السبت، حيث استعرضت فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان ورقصاتها المعبرة عن الفلكلور وتراثها الثقافي.

بدأت فعاليات الديفيليه بطابور عرض بداية من شارع محمد علي، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم وذلك بمشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي "العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، كما شاركت 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان شاركت فرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية لأول مرة بالمهرجان.

شهد الفعاليات الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية ومخرج حفل افتتاح المهرجان، وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والعميد وائل حمزة رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية، وشيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ووفود الدول المشاركة والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

ويقام حفل افتتاح المهرجان الذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة "الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية" ومحافظة الإسماعيلية، في الثامنة مساء غد الأحد 3 سبتمبر، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والعديد من سفراء الدول المشاركة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويقدم خلاله أوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية، ثم تنطلق الفعاليات في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.

يشار إلى أن المهرجان يشهد إقامة ندوة علمية بالتزامن مع الفعاليات الفنية تدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

جدير بالذكر أن فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

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