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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجرى عملية قلب مفتوح.. تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال| فيديو

الشاعر عنتر هلال
الشاعر عنتر هلال

كشف الفنان حسام حسني، آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال.

واوضح حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى" قائلا: "عنتر هلال من فترة مريض ويتعرض لأزمات قلبية وآخر تشخيص لحالته أن عنده 4 شرايين مسدودة ودخل عمل عملية قلب مفتوح وغير صمام القلب والشرايين".

وأوضح حسام حسني، أنه بعد خروج الشاعر عنتر هلال من غرفة العمليات تم وضعه في غرفة العناية المركزة وبعد ذلك العناية المتوسطة ثم حاليا في غرفة عادية لكن الزيارات غير مسموحة .

وكانت نشرت ابنة الشاعر عنتر هلال علي  الصفحة الشخصية للشاعر عنتر هلال قائلة":مساء الخير، انا حنين عنتر هلال برجاء الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل
تم إجراء عملية قلب مفتوح يوم الاثنين الماضي، وتمت العملية بنجاح الحمد لله وهو الآن في الرعاية المركزه للتعافي ان شاء الله شكرا لكل من اهتم وحاول التواصل معنا دعواتكم".

https://fb.watch/mPn2me78eR/?mibextid=RLVjjA

أزمات قلبية إجراء عمليه القلب والشرايين الفنان حسام حسني عملية قلب مفتوح صمام القلب عنتر هلال الشاعر عنتر هلال

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