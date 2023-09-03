رئيس دار الأوبرا: الشركة المتحدة ساهمت في زيادة أعداد الجماهير بالحفلات

وجه الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضح خالد داغر خلال حواره مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعماً كبيراً لدار الأوبرا وهي مثال حقيقي للإعلام القوي الذي يستطيع أن يوصلك للجمهور في كل أنحاء العالم.

وأضاف رئيس دار الأوبرا أن المتحدة تمكنت من إيصال الدورة 31 من مهرجان القلعة للمواطنين، مؤكدا أنه بفضل نقل الشركة المتحدة لحفلات دار الأوابر بدأت أعداد الجمهور تزداد مع الوقت.

وأوضح رئيس دار الأوبرا المصرية، أن تواجد الشركة المتحدة ونقل الحفلات ساعد أيضا الفنانين.

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