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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس دار الأوبرا: لا يشترط ارتداء بدلة في كل الحفلات

خالد داغر رئيس دار
خالد داغر رئيس دار الاوبرا

تحدث الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية عن الاعتقاد السائد بضرورة أن يرتدى الجمهور البلد لحضور الحفلات .

وأوضح خالد داغر خلال حواره مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى" أن دار الأوبرا مجموعة من المسارح بعضها مسارح "اوبن اير"، مسموح بها ارتداء إي ملابس، معقبا: "في المسرح الرئيسي أوقات نسمح ألا تكون الملابس فورمل".

وأوضح خالد داغر أن كافة الحفلات التي أقيت بمهرجان القلعة كانت رائعة للغاية، معبقا: "حفلة نسمة عبد العزيز وعزيز مرقة كانت مفاجأة بالنسبة لي، لأني رأيت جمهور مختلف، والتفاعل كان كبير".

الشركة المتحدة

أكد خالد داغر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دعماً كبيراً لدار الأوبرا وهي مثال حقيقي للإعلام القوي الذي يستطيع أن يوصلك للجمهور في كل أنحاء العالم.

وأضاف رئيس دار الأوبرا أن المتحدة تمكنت من إيصال الدورة 31 من مهرجان القلعة للمواطنين، مؤكدا أنه بفضل نقل الشركة المتحدة لحفلات دار الأوابر بدأت أعداد الجمهور تزداد.

https://youtu.be/bFy3CF-Y_cY?si=nJfLURTzK6JLjwKb

الدكتور خالد داغر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج من مصر مهرجان القلعة نسمة عبد العزيز عزيز مرقة رئيس دار الاوبرا المصرية

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