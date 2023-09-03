عملات وهواتف.. تحرير 22 محضرا جمركيا لمسافرين في مطار القاهرة

نجحت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى في تحرير اثنان وعشرين محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني، من شهر أغسطس الماضي، بينهم 17 محضر ضبط بمبني الركاب رقم 3 فقط وهو المبنى الأكبر تشغيلا للرحلات الجوي في المطار.

وبحسب مصادر جمركية، فإن المحاضر عبارة عن 11 محضر ضبط جمركي "مخدرات متنوعة" ومحضر ضبط "أسلحة بيضاء" ومحضر ضبط "نقد مصري" ومحضر ضبط "أدوية محظورة" ومحضر ضبط "تليفونات محمولة" ومحضر ضبط "مستلزمات طب الأسنان".

وكانت أرقام المحاضر من رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٣ إلى ٢٢١ لسنة ٢٠٢٣.

كما تم تحرير 3 محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (٢) منهم محضري ضبط "شرائط لعقاقير مخدرة" و محضر ضبط "مسامير طبية"، من محضر رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٣ إلي محضر رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٣.

وفي مبني الركاب رقم (١) تم تحرير محضرين ضبط أحدهما "نقد مصري في صالة السفر"، رقمي ٥٠ و ٥١ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.