وزير الخارجية الأسبق: جميع دول العالم تعي تأثير القوة الناعمة المصرية

أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بنماذج المحاكاة لا سيما منتدى شباب العالم، يشجع الدولة المصرية علي الاستمرار في تنظيم هذا المنتدى.

وأضاف محمد العرابى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بى سى" أن منتدى شباب العالم الذى أقيم منه 4 نسخ في مصر قدم نموذجا مهما للحوار حول القضايا التي تشغل الشباب علي المستوى العالمي.

وأشار محمد العرابي، إلي أن جميع دول العالم تعي ما هي القوة الناعمة المصرية، هذه القوة وتأثيرها غاية في الأهمية بالنسبة للدولة.

تفاصيل القرار

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية.