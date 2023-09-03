الأكبر في السلطنة.. عمان تعتزم الاكتتاب على أوكيو للغاز

أفاد بيان للهيئة العامة لسوق المال العُمانية بدراسة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، والذي يمثل أكبر إصدار للأسهم في بورصة مسقط، حيث سيُطرح للاكتتاب العام 49% من رأسمال الشركة بقيمة 212 مليون ريال عُماني (550 مليون دولار).

ولم يشر بيان الهيئة، إلى موعد الطرح، لكنه ذكر 4 أسباب لسعي "أوكيو لشبكات الغاز" لطرح أسهمها.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية تتمثل تلك الأسباب بالاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدّمها سوق رأس المال للتخارج، وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية، وجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوظيف حصيلة الطرح في قطاعات استثمارية مختلفة.

يذكر أن "أوكيو لشبكات الغاز"، وقعت منتصف يوليو، على اتفاقيات تمويلية مع 16 بنكاً محلياً وإقليمياً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم أنشطتها المؤسسية ومتطلبات إعادة التمويل.