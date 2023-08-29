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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع صادرات سلطنة عمان من الأسماك بنهاية عام 2022

الأسماك
الأسماك

ارتفعت صادرات سلطنة عمان من الأسماك بنهاية عام 2022م إلى نحو 281 ألفا و601.6 طن بما قيمته 140 مليونا و89.3 ألف ريال عماني بارتفاع في القيمة نسبته 15.8% مقارنة بعام 2021م.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ صادرات الأسماك العمانية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت بنهاية العام الماضي نحو 74 ألفا و323.5 طن، أمَّا إلى أوروبا فبلغت ألفين و372.9 طن، وإلى أمريكا 18 ألفا و996.1 طن، في حين بلغ إجمالي كمية الصادرات إلى الدول الأخرى 185 ألفا و909.1 طن.

وتنوعت صادرات سلطنة عمان من الأسماك بين الأسماك الطازجة التي بلغت كميتها 64 ألفا و545.2 طن والأسماك المثلجة بـ200 ألف و763.6 طن والقشريات والرخويات بـ15 ألفا و240.8 طن، فيما بلغ إجمالي الكمية من الأسماك الأخرى ألفا و52.1 طن.

الخليج العربي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دول مجلس التعاون لدول الخليج دول مجلس التعاون مجلس التعاون لدول الخليج العربي

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