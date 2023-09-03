رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يبحث القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة قبول الطلاب في مرحلة رياض الأطفال التمهيدية والصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية بالمنطقة.

جرى الاجتماع بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم بديوان عام المنطقة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى العقبات التي تواجه بعض المعاهد في الاستعداد لاستقبال أعداد متزايدة من الطلاب في العام الدراسي الجديد. كما تمت مناقشة مقترحات وحلول ملائمة للتعامل مع هذا التحدي وضمان قبول جميع الطلاب المتقدمين.

وشدد رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية على أهمية الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن قبول الطلاب، وضرورة التنسيق فيما بين المعاهد لحصر العجز والزيادة في الأماكن المتاحة، بناءً على سعة كل معهد.

هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الإدارة المركزية لتوفير فرص تعليمية أفضل للأطفال في المنطقة وضمان توجيههم نحو المستقبل بشكل أفضل.