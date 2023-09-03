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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تراجع أسعار الأسماك في سوق الغردقة.. مجموعة متنوعة تضم 40 نوعًا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أثارت سوق حلقة السمك في مدينة الغردقة اهتماماً متزايدًا بين الزوار المحليين والسياح الأجانب، حيث تشهد الأسعار تراجعًا ملحوظًا مع بداية موسم الصيد في أغسطس الجاري. تتميز هذه السوق بتنوعها الفريد الذي يضم أنواعًا مختلفة من أسماك البحر الأحمر، بما في ذلك "الناجل"، و"السلطان إبراهيم"، و"أم عطية"، و"شريفة "، و"سانت كاترين"، و"فرس البحر"، وغيرها.

وأفاد حمادة موسى، أحد بائعي السمك في الغردقة، بأن السوق تحتوي على أكثر من 40 نوعًا من الأسماك، وتشهد تنوعًا كبيرًا في الأسعار. ومن بين هذه الأسعار، سعر الكيلو السجان يتراوح حوالي 40 جنيهًا، فيما يصل سعر الكيلو للأنواع النادرة مثل الناجل والشعور إلى أكثر من 200 جنيه. بينما يبلغ سعر الكيلو للمحسن حوالي 140 جنيهًا، وسعر الكيلو للعنبر حوالي 90 جنيهًا.

وأشار حمزة الناظر رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر إلى أن هذا التراجع في الأسعار يأتي مع بداية موسم الصيد في أغسطس، وأن أسعار الأسماك تعتمد دائمًا على العرض والطلب والتوفر في هذا الوقت.

يُذكر أن سوق حلقة السمك بالغردقة قد تم توسيعها وتحسينها على مساحة تبلغ 6370 متر مربع، وتضم العديد من الباكيات ومصنع للثلج وأفران لمعالجة الأسماك ومناطق لتناول الطعام، بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه، مما جعلها وجهة جذابة للزوار والسياح على مدار العام.

سوق حلقة السمك الغردقة اسعار الاسماك موسم الصيد التنوع البحري السوق السياحى

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