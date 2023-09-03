دنيا سمير غانم تثير الجدل عبر إنستجرام

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بمجموعة من صور من احدث ظهورلها.

وظهرت دنيا سمير غانم ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ثوبا اسود مكشوف الاكتاف وهو ما جعلاطلالتها بسيطة ومن الناحية الجمالية اعتمدت على عدم وضع المكياج وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل “جت سليمة” والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهوالعمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالدالصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.