حمدي فتحي: لم أترك الأهلي بسبب المال والجيل الحالي لم يحصل على حقه

كشف حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري حقيقة رحيله عن النادي الأهلي بسبب المال وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد حمدي فتحي أن انتقاله إلي فريق الوكرة ليس من أجل المال ولكن قوة الدوري القطري هي السبب وراء رغبته في الانضمام إليه.

وأوضح حمدي فتحي في تصريحات له : الحظ لم يحالفنا للتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أسيا بسبب النقص العددي في الوقت الإضافي وخسرنا بنتيجة 1-0

وأوضح : عقدي مع فريق الوكرة ممتد وانا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت ولو أصبحت هناك فرصة سأعود من جديد.

وأردف : أي لاعب يتمني اللعب وختام مسيرته في النادي الأهلي ، قضيت مع الأهلي 4 مواسم وحصلت علي 13 بطولة وشاركت في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم حمدي فتحي : الجيل الحالي من النادي الأهلي حقق الكثير ولكن لم يحصل علي حقه وأتمني لهم التوفيق وأنا افتقد جميع اللاعبين .