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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر البنية وإصابة مدنيين.. أوكرانيا تدمر 22 مسيرة روسية في أوديسا

ميناء أوديسا
ميناء أوديسا

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تدمير 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سلاح الجو الأوكراني على "تليجرام": "ليلة الثالث من سبتمبر 2023، أطلق الروس عدة موجات من الهجمات.. من الجنوب والجنوب الشرقي"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 22 مسيّرة.

ولفت إلى أن هذا الهجوم تسبب في أضرار بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا وإصابة اثنين من المدنيين.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أفادت فجر اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي هز مدينة أوديسا غربي البلاد، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعة.

وفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارا من 01:05، تم إعلان تنبيه جوي في مقاطعة أوديسا.

وبحسب قنوات الرصد الأوكرانية على "تلجرام"، فقد تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن طائرات "غيران-2" المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.

القوات الأوكرانية مسي رة روسية أوديسا البنية التحتية منطقة أوديسا

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