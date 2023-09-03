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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية و القدس ، تخللتها مواجهات اندلعت في بعض المناطق كما أصيب العشرات بحالات اختناق مع تجدد فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا قرب نابلس .

وفي جنين، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وزبدة وزبوبا، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط وتفتيش، ونشرت فرقة مشاة في زبدة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمة وشارع جنين - حيفا.

وتجددت فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وذلك عقب عودة المستوطنين إلى بؤرة "إفياتار" المقامة على قمة جبل صبيح.

ودعا شبان بيتا للنفير والتوجه لجبل صبيح والمشاركة في التصدي للمستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الشرقية من جبل صبيح في البلدة.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال سيف صلاح وشحة بعد اقتحام منزله في بلدة بيرزيت .

وأصيب شاب برصاص الاحتلال المطاطي في الرأس، خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيرزيت، وصفت جراحه بالمستقرة.

وفي بلدة حورة قضاء نابلس، أصيب شاب بكسور ورضوض، عقب اعتداء جنود الاحتلال.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه أو نقله.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا على حاجز أقامته عند مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عبد الله الخطيب، والشاب جهاد سليمان أبو شلهوب من مخيم عقبة جبر أثناء مرورهما عبر الحاجز المقام على مدخل مدينة أريحا.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال في القدس، 4 فتية فلسطينيين للتحقيق معهم، وذلك بزعم رشقهم الحجارة على مركبات إسرائيلية شمال القدس.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي إقامة حاجز لتفتيش المركبات على مدخل بلدة الطور بالقدس، وتعيق مرور الأهالي وتتسبب بأزمات سير خانقة.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات الضفة الغربية و القدس الإرباك الليلي بلدة بيتا قرب نابلس فلسطين

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