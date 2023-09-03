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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: منتدى شباب العالم أثبت نجاحه عالميا.. وقرار الأمم المتحدة دليل ثقة

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

ثمن النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماد قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشكل جني ثمار للجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لدعم وتمكين العناصر الشبابية.

وقال" أبو زيد"، في تصريحات له، إن الدولة المصرية نجحت على مدار الفترة الأخيرة في تمكين الشباب من خلال العديد من المحاور، وعزز هذا التمكين توليهم مناصب تنفيذية ليكونوا في موقع متخذي القرار، كما سهل تواصلهم مع المسؤولين الكبار في الدولة وفتح حلقة وصلة بينهم عبر العديد من المنافذ، وكان على رأسها منتدى شباب العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم، تكرس لقيمة هذا المنتدى وأهميته في إحداث التنمية والتعبير عن إبداع الشباب، مشيرًا إلى أن تواصل الشباب أصحاب التوجهات المختلفة، خلق حالة من التنوع الفكري والانفتاح على الآخر.

وأشاد النائب شحاته أبو زيد، بدور الدولة المصرية في تمكين الشباب، حيث اهتمت على مدار الفترة الماضية كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن هذا المنتدي أثبت أن مصر لديها القدرة على بناء مستقبل أفضل بشبابها.

منتدى الشباب منتدى شباب العالم الأمم المتحدة البرلمان مجلس النواب

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