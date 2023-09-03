تحذير هام.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب الإصابة بالسرطان

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول الوجبات السريعة، وعادة ما يكون الغذاء السريع فقيراً من حيث التغذية، كما يميل الغذاء السريع إلى احتواء مواد مختلفة غير صحية عموما.

الوجبات السريعة مرتفعه في السكر أو الملح أو الدهون المشبعة أو العابرة، والعديد من المواد الحافظة والمكونات المعالجة، كما أنها تفتقر إلى بعض المغذيات المفيدة.

كما يؤدي تناول الوجبات السريعة واللحوم المصنعة إلى ارتفاع الالتهاب، وانخفاض السيطرة على العدوى، ومعدلات السرطان، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض الحساسية والتهابية الآلية.

وتنخفض الأغذية السريعة بسرعة، مما تسبب في ارتفاع سريع في السكر في الدم بسبب الكربوهيدرات و السكر، وهذا بدوره يسبب كبير بشكل غير عادي طفرة الأنسولين، مما أدى إلى انخفاض في السكر في الدم، هذا يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالتعب

ووجد ايضا أن استهلاك مستويات عالية من الملح يمكن أن يؤثر على الفور على الأداء السليم لشخص ما في الأوعية الدموية، كما أن تناول الصوديوم الزائد له صلات أيضاً مع الاحتفاظ بالسوائل.

المصدر medical news today