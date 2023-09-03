ضبط مكرونه وزيت طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محضر رقم ( ١٥٥١٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل اعلاف بناحيه سندنهور لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ١٥ شيكاره ×١٠كيلو بإجمالي (١٥٠) كجم مكرونه مجهوله المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه بشأنها وجاري العرض عليها.

وتم تحرير محضر رقم (١٥٥٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل لبيع الزيوت بناحيه قريه سندنهور لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٢٠ كرتونه زيت ×١٢ زجاجه بإجمالي (٢٤٠) زجاجه زيت اي ما يعادل ربع طن تقريبا مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه بشأنها وجاري العرض عليها.

وتم تحرير محضر رقم (١٤٢٢٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه العدلية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير محضر رقم (١٤٢٢٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه حفنا لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير محضر رقم (١٤٢٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله تموينيه بناحيه سندنهور لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.