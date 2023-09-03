محافظ الشرقية يأمر بتطوير ورفع كفاءة شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ بمدينة الزقازيق ورصف الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الانترلوك، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها باعتبارها تُعد من اقدم المناطق بالمدينة ولتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

جاء ذلك خلال جولته المسائية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات لإعادة الإنضباط للشارع والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لاحتكار وتهريب السلع و بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها وتوجيهاته لرئاسة المركز والحي بالبدء فورا في اعمال رصف وتطوير شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لهم.

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي اول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية واجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة وإلزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين وذلك لإعادة الانضباط للشارع.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلا ونهارا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالاهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.