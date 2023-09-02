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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية تتجمل احتفالاً بعيدها القومي وحملات نظافة مكبرة بمختلف المراكز

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الشوارع الرئيسية ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين .

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواصل رئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الواجهة ومدخل مدينة الحسينية للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ،كما قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال دهان البلدورات بشارع بنك مصر وأمام البنك الأهلي بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

وفي مركز ومدينة مشتول السوق تم رفع الأتربة من على جانبي طريق العروبة ورش المياه حفاظاً على البيئة والشكل الحضارى للمدينة.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة نقل تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة وسرعة نقلها إلى المقالب العمومية لخلق بيئة صحية ونظيفة.

 شنت رئاسة مركز ومدينة ابوحماد حملة لرفع تراكمات القمامة و السفوحة باستخدام سيارة المكنسة ورش الطريق بالمياه ومتابعة الانتهاء من دهان التلتورات والأعمدة والأشجار.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بأعمال النظافة ورفع القمامة بمنطقة حى الزهور وتقسيم المعلمين منشية اباظة وشارع سعد زغلول وشارع طلعت حرب وشارع الجلاء وشارع الفلوجه من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة للأهالى والمواطنين، وبالاشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق كما تم شن حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان عرابى ومازالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

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كما تواصل رئاسة مدينة القنايات أعمال التجميل استعداداً للاحتفالات بعيد الشرقية القومي شملت أعمال دهانات البلدورات والأرصفة، بالإضافة إلى رفع السفوحة من علي جانبي الطريق الرئيسي و كنس الطريق الرئيسي بالمكنسة الخاصة بالمدينة وغسل التلتورات والبلدورات والأرصفة ورش الطريق الرئيسي بالماء و رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وإجراء صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بنطاق مدينة القنايات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل السنبلاوين ومدخل الابراهيمية حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينه.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة والدهانات ورفع الإشغالات التي تتم بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية،وبالوحده المحليه ببردين ،بإزالة الأتربة من على جانبي الطريق، وعدم السماح بأي إشغالات على الطريق لأهميته ومتابعة أعمال رفع الرتش وباستمرار أعمال النظافة والدهانات بالوحدات المحليه ومن العصلوجى الى الزنكلون واثناء المرور بطريق الزنكلون تلاحظ وجود اتربه حمراء بقصد تبوير أرض زراعية وفرد الاتربه بها وعلى الفور تم رفع تلك الأتربة فورا مع تحرير محاضر للمخالف بالتنسيق مع مدير الجمعية الزراعية، ومنها إلى الشوبك ثم ميدان الزراعة وطريق الزراعة والتأكد من إظهار الشوارع بالشكل الحضاري من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق وتم إزالة الإشغالات من طريق الزنكلون ومداخل مدينة الزقازيق والطرق العامه.

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