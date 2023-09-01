الشرقية .. ضبط وإعدام 8 طن أغذية وغلق مصنع حلويات فى الزقازيق والقنايات

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة انه تزامناً مع قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ يوم صحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، في يومها الـ٦٩ على التوالي، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية، تم ترأس حملة للمرور على المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات، يرافقه مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومديرى الإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الزقازيق والقنايات.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة بعد المرور على عدد من المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات ومنتجات الألبان، عن ضبط مصنع حلويات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالقنايات، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم إعدام ٣ طن و ٩٢٠ كجم أغذية مختلفة وحلوى المولد، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٤ طن و ٩٢٥ كجم أغذية وطحينة وحلوى المولد، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ١٣ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالزقازيق والقنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً أيضاً الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها خلال الحملات السابقة ضمن خطة المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.