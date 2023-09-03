غير مبرر .. رومانيا تدين القصف الروسي على ميناء قرب حدودها

أدانت وزارة الدفاع في رومانيا، اليوم الأحد، القصف الروسي على ميناء ريني بمنطقة الدانوب قرب حدودها، واصفة الهجمات بأنها غير مبررة، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وكان الجيش الروسي أعلن اليوم الأحد، أنه قصف بالطائرات المسيرة ميناء ريني الأوكراني المطل على نهر الدانوب، قرب الحدود مع رومانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليل، نفذ الجيش الروسي ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

ويأتي الهجوم على الميناء قبل يوم من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي انسحبت منه موسكو في يوليو الماضي.