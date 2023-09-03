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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا تقر بخطأ اعتمادها على روسيا في أمنها.. تفاصيل

بوتين ورئيس وزراء
بوتين ورئيس وزراء أرمينيا

أقر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بأن سياسة بلاده المتمثلة في الاعتماد فقط على روسيا لضمان أمنها كانت خطأ استراتيجيا.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، اتهم باشينيان في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، روسيا بالفشل في ضمان أمن أرمينيا في مواجهة أذربيجان المجاورة على منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.

وأشار باشينيان إلى أن موسكو، التي لديها اتفاق دفاعي مع أرمينيا وقاعدة عسكرية هناك، لا تعتبر بلاده موالية لروسيا بما فيه الكفاية، موضحًا أنه يعتقد أن روسيا بصدد مغادرة منطقة جنوب القوقاز الأوسع.

وأضاف أن يريفان تحاول بالتالي تنويع ترتيباتها الأمنية، في إشارة واضحة إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومحاولاتها إقامة علاقات أوثق مع دول أخرى في المنطقة.

وقال باشينيان: "كان الهيكل الأمني لأرمينيا مرتبطاً بروسيا بنسبة 99.999%، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بشراء الأسلحة والذخيرة".

وأضاف “لكننا نرى اليوم أن روسيا نفسها بحاجة إلى أسلحة وذخيرة (للحرب في أوكرانيا) وفي هذا الوضع من المفهوم أنه حتى لو أراد ذلك، فإن الاتحاد الروسي لا يستطيع تلبية الاحتياجات الأمنية لأرمينيا”.

أرمينيا روسيا اذربيجان أمن أرمينيا نيكول باشينيان

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