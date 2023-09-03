فصل عنصرى ومطالبة بالانسحاب.. تقرير يدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

أصدر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهادة جديدة تدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وحسب القاهرة الأخبارية فإن مايكل لينك أكد أن إسرائيل "دولة فصل عنصري" واحتلال غير شرعي، يستوجب انسحاب الجيش الفوري غير المشروط مع المستوطنين المستعمرين من الأراضي الفلسطينية، والتوقف على انتهاك الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف.

من جانبها أشارت مراسلة القاهرة الأخبارية أن التقرير الأممي هو استكمال لبعض التقارير التي كانت ترصد الوضع في الضفة الغربية وفلسطين بشكل عام، وفي مارس 2022 قُدم تقرير لمحكمة العدل الدولية حول الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية خاصة في الضفة الغربية والتي أكدت أنه قد يرتقي إلى الفصل العنصري.

تتعرض الضفة الغربية لفصل عنصرى

وتابعت: التقرير الأخير لـ "لينك" يقر و يوضح و يؤكد أن ما يجري في الضفة الغربية بفصل عنصري، خاصة وأنها تتماشى مع جميع تعريفات الفصل العنصري "الأبارتهايد" متمثلة في جملة من القوانين العنصرية التي ارتقت من جريمة الحرب إلى فصل عنصري.

وأكدت أن التقرير أوضح وجود مستعمرات غير شرعية علي حد وصف “لينك” في الضفة الغربية متمثلة ذلك في البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية سواء ردا على العمليات الفلسطينية الأخيرة أو حتي باستمرار سياسة التوسع الاستيطاني، عدا عن ذلك من الأراضي التي كانت جزء مهم من توصيف الفصل العنصري في الضفة الغربية وكذلك الحال على العديد من القوانين التي تفرضها المحكمة الاسرايلية أو حتى الحكومة على الفلسطينيين.