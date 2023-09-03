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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة: تسليم الكتب خلال أول يوم دراسى دون التقيد بدفع المصروفات

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

اجتمع اشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع موجهي عموم المواد الأساسية والأنشطة ومديري المراحل والتدريب، من أجل الإعداد للعام الدراسي الجديد، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبدأ الاجتماع بالترحيب وتهنئة المتواجدين بإنجازات تعليم الجيزة خلال العام الدراسي المنصرم.

وأشار سلومة، إلى سهولة الوصول للقمة ولكن من صعوبة الحفاظ عليها في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عدة تعليمات لموجهى العموم ومديرى المراحل شملت الآتى :

★ مناقشة العجز والزيادة بالإدارات التعليمية وذلك لعمل مسابقة للعمل بالخصة خلال الفترة القادمة.

★ تطبيق الرضا الوظيفى للمعلمين من خلال مراعاة ظروف كل معلم والمرونة فى التعامل مع الموظفين بما لا يخل بسير العمل. 

★ عمل مسابقة أفضل توجيه بكل إدارت الجيزة التعليمية .

★ تمكين الشباب من القيادة ممن ينطبق عليهم الشروط فى ظل الحوكمة والتحول الرقمى .

★ متابعة نتائج الامتحانات بالمدارس وإثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين فى تدنى النتائج بالمدارس .

★ تكريم طلاب تعليم الجيزة المتميزين والحاصلين على مراكز على مستوى العالم والجمهورية خلال افتتاح ملاعب المديرية قريبا .

★ المتابعات الميدانية المستمرة أساس العمل من قبل المراحل والتوجيهات حيث أنهما يعتبرا رمانة الميزان للعملية التعليمية.

★ ضرورة متابعة خطط الموجهين بالإدارات التعليمية من قبل موجهى العموم بالمديرية وكذلك متابعة المعلمين من قبل الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية لكى نحصل على نتائج متميزة فى الأنشطة والتفوق الدراسى بما يليق بمحافظة الجيزة وعراقتها .

★ متابعة الصيانات كافة بجميع مدارس الجيزة .

★متابعة موقف الكتب الدراسية بجميع مدارس الجيزة بحيث تتواجد كاملة فى موعد أقصاه 20/9 بحيث يتم تسليمها خلال أول يوم دراسى دون التقيد بالمصروفات المدرسية. 

وأكد وكيل الوزارة أن مصر تحتاج منا الإخلاص لتتقدم بسواعد أبنائها .. وتحيا مصر برجالها الشرفاء وقيادتها الرشيدة.

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