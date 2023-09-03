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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعميم على المنافذ.. محكمة إماراتية تمنع ابنة روان عليان من السفر

روان عليان
روان عليان

قضت دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، بقرارها في الدعوى رقم 331 لسنة 2019 أحوال نفس أبو ظبي، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2023 أمر على عريضة أبو ظبي، بشأن إبنة روان عليان نجمة آراب أيدول.

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منع سفر ابنة روان عليان نجمة آراب ايدول

وقررت المحكمة بمنع سفر المحضونة مايا سامر من مواليد، على أن يعمم على جميع منافذ دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في الدعوى المقامة من والدها سامر سمير، ضد والدتها روان عليان نجمة آراب أيدول.

وكانت النيابة العامة في القاهرة، قررت حفظ التحقيقات في واقعة اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر بمنطقة مدينة نصر، حيث تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر.

ووردت تحريات مباحث مدينة نصر بمعرفة المقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثاني إلى نيابة مدينة نصر بشأن البلاغ المقدم من سامر سمير ضد الفنانة روان عليان نجمة آراب أيدول بخصوص واقعة سفرها خارج البلاد بالصغيرة مايا دون موافقة طليقها وتعريض حياة ابنتها للخطر.

وأسفرت تحريات المباحث عن أن الفنانة قامت بمغادرة البلاد وبصحبة طفلتها دون علم الشاكي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بسرعة إجراء التحريات في اتهام الفنانة روان عليان نجمة برنامج عرب أيدول، لاتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر والسفر بها خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي بمنع الصغيرة من السفر.

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