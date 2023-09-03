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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 2 طن حلويات مولد غير صالحة للاستهلاك الادمي قبل بيعها للجمهور بالغربية

المضبوطات خلال الحملات
المضبوطات خلال الحملات التموينية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

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حيث قامت هيئة سلامة الغذاء بضبط 2 طن و214 كيلو حلويات مولد غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم ضبط 186 كيلو عين جمل غير صالح للاستهلاك الادمي بالإضافة إلى ضبط 43000 قطعة حلويات منتهية الصلاحية.

بعد إغلاق التقديم بمنصة مبادرة المشروعات الخضراء| إجراء عاجل من محافظ الغربية

ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية مبادرة الغربية بتغير بيكم على خدمة الواتس آب ۱۵۵۰۵۰۲۸۳۶ و ٠١٥٥٠٥٠٢۸۳۷ "أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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