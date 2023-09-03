خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تطوير الصناعة عبر مجموعة من الحوافز

قال الدكتور محمد الكيلانى الخبير الأقتصادى، وأستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تولى الصناعة أهتمام كبير، خاصة أن القوة التشغيلية لها تمثل من 70 لـ 85%.الد

وأضاف محمد الكيلانى،خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على إزالة المعوقات أمام القطاع الصناعى لأهمية البالغة فى مؤشرات الأقتصاد.

وأوضح الخبير الأقتصادى، أن متخذى القرار بشأن الصناعة يجتمعون مع رجال الصناعة قبل اتخاذ القرارات لمعرفة المعوقات والعمل على إزالتها.

الشق الضريبى

وأشار الدكتور محمد الكيلانى، إلى ان الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت للصناعة مجموعة من الحوافز التى تتعلق بالشق الضريبى، أو الخدمي، أو البنية التحتية الخاصة بالصناعة لم يشهدها القطاع من قبل.