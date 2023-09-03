أمريكا.. ارتفاع كبير في أسعار المنازل وتفاقم أزمة الإسكان

ذكر موقع إنسايدر الأمريكي، أن ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقاري أدت إلى وضع سوق الإسكان الأمريكي في حالة صعبة، الأمر الذي يؤثر على الباحثين عن المنازل وأصحاب المنازل الحاليين والمستثمرين.

وأضاف أن "الزيادات القوية، التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسعار الفائدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري حول أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن”.

وتابع: “لكن حتى الآن لم تنخفض أسعار المنازل كما تفعل عادة عندما ترتفع أسعار الفائدة".

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه "بإضافة ديناميكيات العرض والطلب المشوهة، لا يرى الاقتصاديون سببًا كافيًا لتوقع تخفيف القدرة على تحمل التكاليف".

وأكد أن "أصحاب المنازل الحاليين يترددون في الانتقال ويخاطرون بالتخلي عن المعدلات المنخفضة التي حصلوا عليها من قبل، وهذا يترك للمشترين خيارات أقل".

وأضاف أن "أسعار المنازل واصلت الارتفاع، حيث وصل متوسط سعر البيع للمنزل النموذجي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 243000 دولار في يونيو الماضي”.

وتابع: “مع هبوط في أعداد المنازل المشتراة بنسبة 45% أيضًا، مما جعل الأمور تزداد صعوبة، خاصة على فئة الشباب الراغبين بشراء منزل".