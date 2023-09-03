عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. ارتفاع كبير في أسعار المنازل وتفاقم أزمة الإسكان

ارتفاع كبير في أسعار
ارتفاع كبير في أسعار المنازل بـ أمريكا وتفاقم أزمة الإسكان

ذكر موقع إنسايدر الأمريكي، أن ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقاري أدت إلى وضع سوق الإسكان الأمريكي في حالة صعبة، الأمر الذي يؤثر على الباحثين عن المنازل وأصحاب المنازل الحاليين والمستثمرين.

وأضاف أن "الزيادات القوية، التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسعار الفائدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري حول أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن”.

وتابع: “لكن حتى الآن لم تنخفض أسعار المنازل كما تفعل عادة عندما ترتفع أسعار الفائدة".

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه "بإضافة ديناميكيات العرض والطلب المشوهة، لا يرى الاقتصاديون سببًا كافيًا لتوقع تخفيف القدرة على تحمل التكاليف".

وأكد أن "أصحاب المنازل الحاليين يترددون في الانتقال ويخاطرون بالتخلي عن المعدلات المنخفضة التي حصلوا عليها من قبل، وهذا يترك للمشترين خيارات أقل".

تهديد وجودي والمنطقة تستيقظ.. أمريكا تحذر فرنسا من كارثة وشيكة في أفريقيا

وفاة بيل ريتشاردسون سفير أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة

وأضاف أن "أسعار المنازل واصلت الارتفاع، حيث وصل متوسط سعر البيع للمنزل النموذجي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 243000 دولار في يونيو الماضي”.

وتابع: “مع هبوط في أعداد المنازل المشتراة بنسبة 45% أيضًا، مما جعل الأمور تزداد صعوبة، خاصة على فئة الشباب الراغبين بشراء منزل".

اسعار الفائدة سوق الإسكان أمريكا أسعار المنازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

موضوعات متعلقة

غير واقعية.. الغرب ينتقد خطة زيلينسكي للسيطرة علي شبه جزيرة القرم

يواجه 700 عام سجن .. مرشح رئاسي أمريكي يتعهد بالعفو عن ترامب حال فوزه

السعودية .. 4 تنبيهات مهمة من وزارة الحج لـ المعتمرين

زيلينسكي يكذب.. مستشار رئاسي أوكراني سابق يكشف تفاصيل صادمة عن الحرب

بسبب عودة ترامب.. تحذيرات خطيرة من انهيار حلف الناتو عام 2025

رئيس وزراء الهند: ندعم حل النزاعات من خلال الدبلوماسية

بداية العد التنازلي للنهاية.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن تدمير الدولار الأمريكي

حرب نووية ضد روسيا.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح استفزازات واشنطن الكارثية

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. البلشي: الإعلام والصحافة الحرة على رأس الضمانات المطلوبة للتطور السياسي

الحوار الوطني.. برلماني: 5 مطالب تحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة

كييف تخسر .. ضابط مخابرات أمريكي يرد على تصريحات أوكرانيا الصادمة عن الحرب

بينهم غير نقابيين.. ضياء رشوان: الدولة أفرجت عن 50 صحفيا

الأرصاد: رياح على السواحل الشمالية وفي سقوط أمطار غدا والعظمى بالقاهرة 34

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ