تهديد وجودي والمنطقة تستيقظ.. أمريكا تحذر فرنسا من كارثة وشيكة في أفريقيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا يشكل تهديدا كبيرا لـ فرنسا.

وقال ريتر: "أعتقد أن المنطقة تستيقظ… وبدأ السكان يدركون أن مالي أو بوركينا فاسو أو غينيا أو النيجر أو الجابون أو غيرها غارقة في الفقر والفوضى الداخلية، في حين أن النخب السياسية والاقتصادية تزدهر”.

وأضاف: “أصبحت أحداث الجابون مظهرا من مظاهر عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، التي ضربت فرنسا بشدة بشكل خاص، والتي استمرت في الهيمنة على جزء من دول القارة سياسيا واقتصاديا وعسكريا|.

وشدد ريتر على أن الجابون كانت مصدرا فرنسيا لليورانيوم ومنحت باريس الاستقلال عن الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية.

وحذر من أنه "ستكون هناك أيضا عواقب سياسية، لأن العديد من النخب السياسية الفرنسية حققت ثرواتها من خلال الاستفادة المستمرة من أفريقيا. لذلك ستكون هناك عواقب".

وقال ريتر، إن ما يحدث في القارة الأفريقية يشكل تهديدا وجوديا لـ فرنسا.