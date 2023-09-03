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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهادة بـ 100 دولار أمريكي.. اكسب وشغل فلوسك بالعملة الصعبة

استثمار اموال
استثمار اموال

يبحث العديد من المواطنين، عن كيفية استثمار أموالهم في الوقت الراهن من خلال البنوك المصرية، بمختلف الأسعار عن طريق شهادات الاستثمار أو الادخارية بالعملات الأجنبية، للمقيمين بداخل مصر وخارجها.

شهادات ادخار بنك مصر بالعملات الأجنبية

شهادات بلادي بالعملات الأجنبية

خصائص الشهادة

يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات، الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية المختلفة (دولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني) إلى حساب العميل خارج مصر اذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.


يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر او عن طريق تحويل بنكي.
 

يمكن تحويل قيمة الشهادة وعوائدها لحساب العميل بالخارج في تاريخ استحقاق الشهادة بناء على طلبه، مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالتحويل.

شهادة بلادي باليورو

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج
مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو ومضاعفاتها
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور
لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة
يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و 12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات
 

بنك

شهادة بلادي بالدولار الأسترالي

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج
مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار استرالي ومضاعفاتها
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور
لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة
يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و 12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات
 

شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج
مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 جنيه إسترليني ومضاعفاتها
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور
لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة
يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و 12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات
 

شهادات الادخار ذات العائد المتغير باليورو / الجنيه الإسترليني

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية
مدة الشهادة: 3 سنوات
الحد الأدنى لشراء الشهادة:  500 يورو / 300 جنيه إسترليني ومضاعفات المبلغ
معدل عائد متغير يصرف كل 6 شهور
يمكن استرداد الشهادة في أي وقت وبكامل قيمتها
شهادة الاختيار بالدولار الأمريكي
تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية
مدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنوات
القيمة الاسمية للشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة
معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات
 

شهادة ايليت بالدولار الأمريكي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب
مدة الشهادة 3 سنوات
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة ويصرف ربع سنوياً بالدولار الأمريكي
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالجنيه المصري
 

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شهادة القمة بالدولار الأمريكي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب
مدة الشهادة 3 سنوات
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها
معدل عائد ثابت يمنح العائد بالدولار الأمريكي ويصرف مقدماً عن كامل مدة الشهادة بالمعادل بالجنيه المصري وفقاً لسعر صرف الشراء المعلن لدى البنك في تاريخ شراء الشهادة
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

 

شهادة بلادي بالدولار الأمريكي

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج
مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور
لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة
يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و 12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات

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