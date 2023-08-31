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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية في بنك مصر .. تفاصيل جديدة

صدى البلد

أعلن بنك مصر، عن وظائف خالية في الفروع المختلفة وأوضح البنك الشروط لشغل الوظائف فيما يلي:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو المحاسبة.

- أن يكون لديه خبرة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المخاطر أو الضوابط الداخلية أو الامتثال لأكثر من 7 سنوات.

- أن يكون لديه 8 سنوات من الخبرة في التدقيق الداخلي لتكنولوجيا المعلومات داخل شركات التدقيق الأربع الكبرى / القطاع المصرفي.

- أن يكون حاصل على الشهادات المهنية مثل CISA وCIA وCISSP وCOBIT وISO وشهادة الأمن السيبراني أو شهادات ISACA.
 

وطبقا لما اعلنه عبر صفحته الرسمية على  ( لينكد إن ) 

وتتضمن الوظائف المهام الأتية : 

- تطوير وتنفيذ إجراءات تدقيق تكنولوجيا المعلومات، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ومعايير الصناعة.

- تقييم واختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات، لتحديد نقاط الضعف أو أوجه القصور في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمتها.

- تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتصميم وتنفيذ الضوابط للتخفيف من تلك المخاطر.

- مراجعة أطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات لضمان الفعالية والكفاءة التشغيلية.

- تخطيط وتنفيذ مشاريع التدقيق، وتقديم توصيات لتحسين عمليات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.

- الحفاظ على المعرفة بمخاطر واتجاهات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لضمان بقاء إجراءات وعمليات التدقيق محدثة.

- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات.

- إعداد تقارير التدقيق وتقديم النتائج إلى الإدارة العليا ولجان التدقيق.

- القيادة والإشراف على فريق من مراجعي تكنولوجيا المعلومات لضمان الانتهاء في الوقت المناسب وبشكل فعال لمشاريع التدقيق.

- تقييم الأنظمة وتحديد التهديدات الأمنية ونقاط الضعف وإجراء التقييمات الأمنية.

- القدرة على تطبيق التكنولوجيا بطريقة مناسبة لتلبية متطلبات العمل.

- الإبداع مع التركيز على تطوير حلول جديدة ومبتكرة.

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