وظائف خالية في بنك مصر .. تفاصيل جديدة

أعلن بنك مصر، عن وظائف خالية في الفروع المختلفة وأوضح البنك الشروط لشغل الوظائف فيما يلي:



- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو المحاسبة.



- أن يكون لديه خبرة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المخاطر أو الضوابط الداخلية أو الامتثال لأكثر من 7 سنوات.



- أن يكون لديه 8 سنوات من الخبرة في التدقيق الداخلي لتكنولوجيا المعلومات داخل شركات التدقيق الأربع الكبرى / القطاع المصرفي.



- أن يكون حاصل على الشهادات المهنية مثل CISA وCIA وCISSP وCOBIT وISO وشهادة الأمن السيبراني أو شهادات ISACA.



وطبقا لما اعلنه عبر صفحته الرسمية على ( لينكد إن )

وتتضمن الوظائف المهام الأتية :

- تطوير وتنفيذ إجراءات تدقيق تكنولوجيا المعلومات، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ومعايير الصناعة.

- تقييم واختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات، لتحديد نقاط الضعف أو أوجه القصور في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمتها.

- تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتصميم وتنفيذ الضوابط للتخفيف من تلك المخاطر.

- مراجعة أطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات لضمان الفعالية والكفاءة التشغيلية.

- تخطيط وتنفيذ مشاريع التدقيق، وتقديم توصيات لتحسين عمليات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.

- الحفاظ على المعرفة بمخاطر واتجاهات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لضمان بقاء إجراءات وعمليات التدقيق محدثة.

- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات.

- إعداد تقارير التدقيق وتقديم النتائج إلى الإدارة العليا ولجان التدقيق.

- القيادة والإشراف على فريق من مراجعي تكنولوجيا المعلومات لضمان الانتهاء في الوقت المناسب وبشكل فعال لمشاريع التدقيق.

- تقييم الأنظمة وتحديد التهديدات الأمنية ونقاط الضعف وإجراء التقييمات الأمنية.

- القدرة على تطبيق التكنولوجيا بطريقة مناسبة لتلبية متطلبات العمل.

- الإبداع مع التركيز على تطوير حلول جديدة ومبتكرة.