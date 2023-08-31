وظائف خالية في بنك مصر .. تفاصيل جديدة

أعلن بنك مصر، عن وظائف خالية في الفروع المختلفة وأوضح البنك الشروط لشغل الوظائف فيما يلي:
- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو المحاسبة.
- أن يكون لديه خبرة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المخاطر أو الضوابط الداخلية أو الامتثال لأكثر من 7 سنوات.
- أن يكون لديه 8 سنوات من الخبرة في التدقيق الداخلي لتكنولوجيا المعلومات داخل شركات التدقيق الأربع الكبرى / القطاع المصرفي.
- أن يكون حاصل على الشهادات المهنية مثل CISA وCIA وCISSP وCOBIT وISO وشهادة الأمن السيبراني أو شهادات ISACA.
وطبقا لما اعلنه عبر صفحته الرسمية على ( لينكد إن )
وتتضمن الوظائف المهام الأتية :
- تطوير وتنفيذ إجراءات تدقيق تكنولوجيا المعلومات، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ومعايير الصناعة.
- تقييم واختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات، لتحديد نقاط الضعف أو أوجه القصور في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمتها.
- تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتصميم وتنفيذ الضوابط للتخفيف من تلك المخاطر.
- مراجعة أطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات لضمان الفعالية والكفاءة التشغيلية.
- تخطيط وتنفيذ مشاريع التدقيق، وتقديم توصيات لتحسين عمليات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.
- الحفاظ على المعرفة بمخاطر واتجاهات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لضمان بقاء إجراءات وعمليات التدقيق محدثة.
- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات.
- إعداد تقارير التدقيق وتقديم النتائج إلى الإدارة العليا ولجان التدقيق.
- القيادة والإشراف على فريق من مراجعي تكنولوجيا المعلومات لضمان الانتهاء في الوقت المناسب وبشكل فعال لمشاريع التدقيق.
- تقييم الأنظمة وتحديد التهديدات الأمنية ونقاط الضعف وإجراء التقييمات الأمنية.
- القدرة على تطبيق التكنولوجيا بطريقة مناسبة لتلبية متطلبات العمل.
- الإبداع مع التركيز على تطوير حلول جديدة ومبتكرة.