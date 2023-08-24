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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اكسب وأنت في البيت.. استثمر فلوسك بشهادات البنوك الجديدة

شهادات البنك
شهادات البنك

أعلن  البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية، عن شهادة استثمار جديدة بقيمة عائد أكبر من الشهادات الأخرى والتي وصلت قيمتها إلى 22% و19% وهو ما شجع الكثير من الأشخاص في مصر على شراء هذه الشهادة على الفور نظرًا لأن قيمة الشراء تناسب الجميع بالفعل.

شهادات الادخار

شهادات استثمار البنك الأهلي المصري


الشهادة الأولى

شهادة الادخار ذات العائد الثابت، وهي عبارة عن شهادة ثلاثية بفائدة ثابتة وذلك لمدة ثلاث سنوات والنسبة هي 19%، كما أن سعر شراء تلك الشهادة كحد أدنى 1000 جنيه، كما تتيح تلك الشهادة للعميل الاقتراض بناء عليها، وأيضا القيام بإخراج بطاقة ائتمانية.


الشهادة الثانية

شهادة الادخار ذات العائد المتغير ونسبة الشهادة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي المصري على أن تكون قيمة الزيادة المضافة 0.25%، ويتم التطبيق في اليوم التالي بعد تغيير سعر الإيداع، وبالنسبة إلى سعر هذه الشهادة بنسبة 18.5% وذلك لمدة ثلاث سنوات الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.


الشهادة الثالثة

شهادة الادخار ذات العائد المتدرج ونسبة الفائدة هي 22%، وتلك النسبة تكون في العام الأول، والعام الثاني تكون نسبة الفائدة 18%، بينما في العام الثالث نسبة الفائدة 16 %، ويبلغ الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه.

فهي تختلف بأنها ذات عائد 22% وهو عائد متغير غير ثابت على مدار آجال الشهادة وهي 3 سنوات كذلك، ففي العام الأولى تكون الفائدة 22% ثم تقل في العام التالي وتصير 18% ثم في العام الثالث والأخير تصبح 16%، وكذلك يمكن الحصول على عائدها شهريًا ويتم الشراء كذلك بنفس القيمة لشهادات 19% وهي بدايةً من ألف جنيه.


سياسة استرجاع واسترداد الشهادات


أتاح البنك الأهلي عدة شروط على العميل الالتزام بها، ومن أهم تلك الشروط سياسة استرداد الشهادة، وأوضح البنك الأهلى أن الشهادة لا يمكن استردادها إلا بعد مرور 6 أشهر على شراء شهادة الادخار، وتشمل تلك المدة الشهادة الثلاثية سواء كانت شهادة الادخار بعائد ثابت أو عائد متغير أو عائد متدرج.

أماكن شراء شهادة البنك الأهلي

أما عن أماكن الشراء فهي متاحة في كافة الفروع التابعة للبنك الأهلي على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال القنوات الإلكترونية للبنك.

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شهادات الادخار ببنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية العديد من الأوعية الادخارية كشهادة يوم ورا يوم بعائد متغير وتنافسي، كما أتاح البنك للعميل أن يضيف العائد إلى حساب جاري أو حساب توفير.

مميزات شهادة يوم ورا يوم بنك الإسكندرية

العائد الذي تتيحه يصرف فوري يوم بعد يوم، ثم إن مدة الشهادة 3 سنوات، والعائد المتغير يحسب يوميا طوال مدة الشهادة، ويربط العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.

والحد الأدنى لربط الشهادة هو 10 آلاف جنيه، في حين يمكن زيادة قيمة الشهادة بنحو 1000 جنيه، كما يتيح البنك لعملائه الحصول على تسهيلات بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95%.

أنواع شهادات الادخار ببنك الإسكندرية

  1. شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير
  2. شهادة يوم ورا يوم ذات العائد المتغير
  3. شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية
  4. شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت

شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت
 

تتميز شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت بفائدة 18% والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه ويصرف العائد شهريًا لمدة 3 سنوات.

 

فوائد شهادات بنك الإسكندرية 2023

شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير طول مدة الشهادة، بفائدة 18,5%، ويمكن للعميل أن يختار بين عائد شهري وعائد ربع سنوي لمدة 3 سنوات كما يمكن للعميل أن يربط بين قيمة الشهادة بالجنيه المصري او بالدولار الأمريكي بحد أدنى 1000 جنيه ويمكن أن يقترض بضمانها.

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