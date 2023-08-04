25 ولا 27؟!.. مفاجأة من البنوك بعد قرار "المركزي" بشأن شهادات الإدخار

الكثير من التساؤلات تشغل بال المواطنين حول الشهادات الادخارية خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بالأمس برفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

أسعار جديدة للشهادات

قام بنكا البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير نسبة 1% عقب قرار المركزي المصري أمس، برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، وزادت أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد في البنك الأهلي وبنك مصر لتصل إلى 19.5% بدلًا من 18.5% في السابق.

رفع البنك المركزي المصري سعري الإيداع والإقراض أمس الخميس 3 أغسطس 1% إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب، و يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بسعر شراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، بأجل 3 سنوات، ويبدأ احتساب العائد على الشهادة من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وهو حاليًا 19.5%، بعد قرار البنك بالزيادة، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمان قيمتها الاسمية وفقًا لتعليمات السارية لدي البنك الأهلي، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

تعد هذه النوعية من شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير مربوطة بسعر الإيداع المعلن لدى البنك المركزي المصري بزيادة 0.25% عنه.

يتم تطبيق الزيادة الجديدة على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد في البنك الأهلي وبنك مصر من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري وذلك على جميع العملاء القائمين والجدد.

أما عن بنك مصر فقد رفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري ليصل إلى 19.5% بزيادة 1% عن السابق، ويطرح الشهادة على فئتين الأولى بقيمة 500 جنيه لا تجدد تلقائيًا ويصرف عائدها شهريًا بنسب متغيره يوميًا، والثانية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاتها ويتم تجديدها تلقائيًا، ويصرف عائدها بدورية ربع شهرية، أي كل 3 شهور، وتوفر الشهادة إمكانية الاقتراض بضمان قيمتها الاسمية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

وبنك القاهرة (الشهادة الثلاثية البريمو المتميزة) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 19% ويتيح البنك شراءها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، و البنك التجاري الدولي CIB (الشهادة الثلاثية) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 16.25% ويصرف العائد عليها شهريا، ويتيح البنك شراءها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، بنك الإسكندرية (الشهادة الثلاثية) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 16.5% ويصرف العائد عليها شهريا، أو 16.75% ويبدأ الشراء ويتيح البنك شراءها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، و بنك الإمارات دبي الوطني (الشهادة الثلاثية) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 17.5% ويصرف العائد عليها شهريا، ويتيح البنك شراءها من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفاته، وبنك أبو ظبي الأول (الشهادة الثلاثية) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 18.25% ويصرف العائد عليها شهريا، ويتيح البنك شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

فضلاً عن بنك التعمير والإسكان (الشهادة الثلاثية) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 18.75% ويصرف العائد عليها شهريا، و19% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي، و 19.2%% يصرف العائد نصف سنوي، ويتيح البنك شراءها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، والبنك الأهلي الكويتي (الشهادة الثلاثية) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 19% ويصرف العائد عليها يوميا، و 19.05% ويصرف العائد شهريا، و19.25% ويصرف بشكل ربع سنوي، و19.5% ويصرف نصف سنوي، و20% يصرف سنويا، ويتيح البنك شراءها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، وكذلك بنك كريدي أجريكول (الشهادة الثلاثية) حيث ارتفع سعر الفائدة السنوي إلى 18.5% ويصرف العائد عليها شهريا، ويتيح البنك شراءها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، ويتيح كريدي أجريكول شهادة ثلاثية أخرى تحت اسم (ديموند) بعائد مرتفع حيث سعر الفائدة السنوي 19.5% يصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

البنك المركزي المصري

رفع سعر الفائدة 1%

يذكر أنه قد شهد سعر الدولار أمس الخميس 3 أغسطس 2023، استقرارا ملحوظا بختام عمل البنوك المصرية، وبعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليحافظ سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر على آخر مستوياته.

كان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، وذلك مساء أمس الخميس.

وقال البنك المركزي، في التقرير الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن توقعات الأسعار العالمية للسلع استمرت في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023، وفي مقابل ذلك، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

وأضاف تقرير البنك المركزي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

ومحليًا، أفاد البنك المركزي، بأن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

أوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.