البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 1% وترامب يمثُل أمام المحكمة ويدفع ببراءته من محاولة قلب نتائج الانتخابات .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان تعزيز التعاون

السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى سبتمبر

سوريا تعلن تدمير وإسقاط 5 مسيّرات "معادية" فوق ريف حلب

داعش يؤكد مقتل زعيمه في اشتباكات بإدلب

ميدفيديف: روسيا جنّدت 230 ألف عسكري منذ بداية العام

الكويت: اجتماعات لتطوير حقل الدرة.. و"ادعاءات إيران" لا تنفي الواقع

اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم تتعلق بالأمن القومي والصين

النيجر.. المجلس العسكري يعلق عمل السفراء في 4 دول

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال استقباله رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واستمرار دفع التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وكذا التعاون في قطاعات التحول الأخضر.

وذكرت "الوطن" أن البنك المركزي المصري رفع مساء أمس الخميس، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، مشيرًا إلى أن معدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي ارتفع إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن وزارة الداخلية السورية، أعلنت تدمير طائرتين مسيرتين وإسقاط 3 أخرى تابعة للتنظـيمات الإرهابية، مضيفةً أنه " تم الرد على التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، وتوقع عدداً من القـتلى والمصابين في صفوفها".

وقالت "الراي" إن تنظيم داعش الإرهابي أعلن في تسجيل صوتي، يوم الخميس، مقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع ما يعرف بـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب سوريا. وأعلن التنظيم المتشدد تعيين خلف لأبي الحسين الحسيني القرشي الذي لقي حتفه، في وقت سابق.

وذكرت "القيس" أن وزير النفط الكويتي سعد البراك أكد أن "الادعاءات الإيرانية" بشأن حقل الدرة لا تنفي الوقائع على الأرض بملكية الكويت والسعودية للحقل معاً وبشكل مشترك، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات الكويتية السعودية للعمل على تطوير الحقل من خلال شركة واحدة، وأن وزارة النفط تمد وزارة الخارجية الكويتية بكافة المعلومات اللازمة لأي مفاوضات أو تدابير. وقال البراك إنَّ "حقل الدرة البحري للغاز تم اكتشافه في عام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية".

وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، إلى شهر سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو زيادة هذا الخفض، وبذلك سيقارب إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 9 ملايين برميل يوميًا،

دوليًا، قالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مثل أمام المحكمة، على خلفية اتهامه بالتآمر لأجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، مشيرةً إلى أنه دفع ببراءته في التهم الموجهة إليه. وأفضت إلى فوز خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن. ووجهت لترامب اتهامات جنائية في ثلاث قضايا، أولها شراء صمت ممثلة إباحية خلال انتخابات 2016، ثم اتهامات في قضية ثانية متعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أكد أن أكثر من 230 ألف شخص التحقوا بالجيش منذ بداية العام، بينما تتواصل عمليات روسيا العسكرية في أوكرانيا منذ 18 شهرًا.

وذكرت "الأنباء" أن اثنين من جنود البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي ووجود صلات مع الصين، لافتة إلى أن بحارًا عمره 22 عاماً على قوة سفينة في سان دييجو اعتُقل الأربعاء في تهم تتعلق بالتجسس تشمل التواطؤ لإرسال معلومات خاصة بالدفاع الوطني للمسؤولين الصينيين.

وأشارت "الجريدة" إلى أن المجلس العسكري في النيجر، أعلن تعليق عمل سفراء الدولة في كل من فرنسا والولايات المتحدة، وتوجو، ونيجيريا، إلى جانب إبطال اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا.

