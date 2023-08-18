10آلاف جنيه شهريًا وأنت في بيتك.. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2023

يسعي الكثير من المواطنين إلى إدخار أموالهم عبر وسائل آمنة من بينها الإدخار عبر شهادات استثمار فى البنوك المختلفة والتى توفر عائد مادي سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

شهادات الاستثمار الأعلي عائد

ويبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن أعلي عائد تحققه شهادات الاستثمار خاصة بعد رفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%.

وتتيح شهادات الإستثمار أو شهادات الادخار أعلى عائد يمكن أن يجنيه المواطن خاصة مع طرح بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفع والذي يصل إلى 19.5 %.

ومن بين الشهادات الإستثمارية التى تحقق عائد عالي للعميل تلك التى يقدمها بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي يصل عائدها إلى 19.5 %، بعد أن كان 18.5%.

وأصبحت قيمة عايد شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير 19.5% بدلا من 18.5%، وذلك فى البنك الأهلي حيث تمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

و يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات و يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير طرحها بنك مصر لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5% حيث يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

ويمكن بنك مصر عملائه من استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.



الشهادة البلاتينية فى البنك الأهلي المصري

وهناك الشهادة البلاتينية مدتها 3 سنوات، طرحها البنك الأعلي فى وقت سابق ذات عائد متدرج أي أن السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.



شهادة ٱدخار بعائد 40%

ويقدم البنك العربي الأفريقي شهادة الادخار المدفوعة مقدمًا، بعائد 40%، من قيمة الشهادة، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى يكون 5000 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه دون حد أقصى.

وفى حالة ربط شهادة ٱدخار ثلاثية بمبلغ قدره 300000 جنيها ستحصل على 10 ألف جنيه شهرياً وأنت فى بيتك حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.