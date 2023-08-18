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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدفوع مقدما.. كيف تستثمر في أذون الخزانة بعائد يفوق شهادات البنوك؟

صدى البلد

أذون الخزانة هي أداة دين حكومية صادرة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة الحكومية ويمكن التصرف فيها بسهولة دون أن يتعرض حاملها لخسائر، حيث يتم بيعها بخصم عن قيمتها الأسمية.

 

وتتميز أذون الخزانة المصرية بقِصر مدة الاستحقاق، فتبدأ بـ3 شهور، 6 و9 أشهر، وعام واحد، في حين يكون متوسط مدة الشهادة الادخارية 3 سنوات في أغلب البنوك.

 

ويُستحق العائد على أذون الخزانة المصرية مقدماً، في اليوم التالي للشراء، وتكون نسبة العائد تفوق أغلب نسبة الفائدة على الشهادات البنكية.

 

مثال: عند شراء أذون خزانة مدة عام بقيمة 100 ألف جنيه، ستحصل على ما يقارب 23 ألف جنيه في اليوم التالي لقبول البنك المركزي المصري عرض الشراء.

 

كيف تستثمر أموالك في أذون الخزانة المصرية

أولاً: إيداع مبلغ 25 ألف جنيه أو مضاعفاته: 50 – 75 – 100 – 125.. إلخ في البنك الأهلي المصري كمثال.

 

ثانيا: التقدم بطلب إلى خدمة العملاء بالاكتتاب في أذون الخزانة المصرية، والاختيار بين: 3، 6، 9 شهور أو عام واحد.

 

ثالثا: يقوم البنك بعد تسلم طلبك بالتقدم بعروض الاكتتاب إلى البنك المركزي المصري، مرتين أسبوعياً، وفي حال موافقة المركزي، يتم صرف العائد مقدماً في اليوم التالي مباشرةً.

 

وتخضع عوائد أذون الخزانة إلى الضرائب ويتم خصم 20% من العائد في نهاية مدة الاستحقاق للمصريين و10% للأجانب.

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